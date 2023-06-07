  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İki dev şirketten kötü haber! O illerimizdeki planı iptal ettiler
Ekonomi

İki dev şirketten kötü haber! O illerimizdeki planı iptal ettiler

Yeniakit Publisher
2023-06-07 10:37:00 -
İki dev şirketten kötü haber! O illerimizdeki planı iptal ettiler

İngiltere merkezli hava yolu EasyJet ve Macaristan merkezli Wizz Air, Antalya ve Dalaman'a yapacağı uçuşları iptal etme kararı aldı.

İngiltere merkezli hava yolu EasyJet ve Macaristan merkezli Wizz Air, kış döneminde İngiltere’nin iki kentinden Antalya ve Dalaman yapacağı uçuşları iptal etti.

Buna göre, EasyJet kış döneminde de devam ettirmeyi planladığı Liverpool-Antalya uçuşlarını 28 Ekim itibariyle sonlandıracağını açıkladı. Aynı şekilde Wizz Air de kış döneminde devam ettirmeyi planladığı Luton-Dalaman uçuşlarını sezon bitiminde sonlandırma kararı aldı. Her iki hava yolunun da talebin düşük kalmasından dolayı böyle bir karar aldığı düşünülüyor.

Turizm Güncel

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23