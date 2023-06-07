İki dev şirketten kötü haber! O illerimizdeki planı iptal ettiler

İngiltere merkezli hava yolu EasyJet ve Macaristan merkezli Wizz Air, kış döneminde İngiltere’nin iki kentinden Antalya ve Dalaman yapacağı uçuşları iptal etti.

Buna göre, EasyJet kış döneminde de devam ettirmeyi planladığı Liverpool-Antalya uçuşlarını 28 Ekim itibariyle sonlandıracağını açıkladı. Aynı şekilde Wizz Air de kış döneminde devam ettirmeyi planladığı Luton-Dalaman uçuşlarını sezon bitiminde sonlandırma kararı aldı. Her iki hava yolunun da talebin düşük kalmasından dolayı böyle bir karar aldığı düşünülüyor.

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