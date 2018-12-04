İki DAEŞ'li kardeş yakalandı

Suriye'den kaçak yollarla Hatay'ın Altınözü ilçesine geçmeye çalışan ve DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen iki erkek kardeş yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan F.F. ve kardeşi F.F.'yi yakaladı.

2014'te DAEŞ'e katıldılar

Gözaltına alınan iki kardeşin 2014'te eşleri ve çocuklarıyla birlikte kaçak yollarla Suriye'ye gidip DAEŞ'e katıldığı belirlendi.

Şüphelilerin 2017'de ailelerini Türkiye'ye gönderdiği, kendilerinin ise örgüt içinde faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya çıktı.

İki kardeş, yapılan sorgularının ardından sevk edildikleri Altınözü Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.