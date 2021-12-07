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Gündem İki çocuğu kurşuna dizdi, pişkinliği şaşırttı
Gündem

İki çocuğu kurşuna dizdi, pişkinliği şaşırttı

Çorum'un Alaca ilçesinde, çocuklarıyla kavga eden iki çocuğu servis içerisinde kurşuna dizerek öldüren şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırılınca, mahkeme salonunda "Sizin de çocuğunuzun başına gelsin hakim bey, savcı bey" diye bağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 13:52:00 -
İki çocuğu kurşuna dizdi, pişkinliği şaşırttı

Çorum'un Alaca ilçesinde, çocuklarıyla kavga eden iki çocuğu servis içerisinde kurşuna dizerek öldüren şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

 

İmat köyü eski muhtarı Selfet Başkuş, 12 Mart tarihinde çocuklarının kavga ettiği Kaan Hakverdi (13) ve Tunç Taşar (14) isimli çocukları, servis aracının içerisinde vurarak öldürmüştü. Sanık Selfet Başkuş, hakim karşısına son kez tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile çıktı.

Ölen çocukların aileleri ile ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Müebbet ve 24 yıl hapis

Başkuş’un savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti sanığa, Kaan Hakverdi’yi öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet, Tunç Taşar’ı öldürdüğü için ise 24 yıl hapis cezası verdi.

"Sizin de çocuklarınızın başına gelsin"

Kararın açıklamasının ardından Başkuş’un, "Sizin de çocuğunuzun başına gelsin hakim bey, savcı bey" şeklindeki sözleri mahkeme kayıtlarına geçti.

 

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