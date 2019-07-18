İki cezaevi firarisi Karabük'te yakalandı Kastamonu'da cezaevinden kaçan iki mahkum, Karabük Safranbolu'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'dan Karabük'e gelen bir yolcu otobüsünü durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kimlik kontrolünde, cezaevi firarisi olduğu anlaşılan C.D. (40) ve E.Ö. (18) gözaltına alındı. C.D'nin "kasten öldürme" suçundan 18 yıl, E.Ö'nün ise "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu ve bulundukları Araç Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettikleri belirtildi.

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