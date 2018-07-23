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İki bakanın daha yardımcıları belirlendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Mücahit Demirtaş ve Fatma Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ise Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız atandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:00
İki bakanın daha yardımcıları belirlendi!

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı oldu.

Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız, Enerji Bakan Yardımcısı oldu

Abdülkadir Uraloğlu Karayolları Genel Müdürü oldu.

DAHA ÖNCE İSİMLERİ AÇIKLANAN BAKAN YARDIMCILARI

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferinoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına ise Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ve Ömer Arısoy atanmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına da Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu getirilmişti.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:00
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