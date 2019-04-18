İki aydır haber alınamıyor! Prens Selman öldürüldü mü?

Suudi Arabistan Kralı Selman ile Irak Başbakanı Mehdi arasında Riyad’a 13 işbirliği anlaşması yaptığı toplantıya, Veliaht Prens Selman’ın katılmadığı gözlendi. Mısır ziyareti sırasında Kral Selman ile oğlu Veliaht Muhammed Selman arasında çıkan çatlağın basına yansımasından sonra Veliaht Prens 2 aydır kamuoyunun önüne çıkmıyor.

Suudi Arabistan'da Kral Selman ile oğlu Veliaht Prens Selman arasındaki krizin sürdüğü bildirildi. Başkent Riyad'da bulunan Irak Başbakanı Mehdi'nin, Suudi Arabistan'da 13 işbirliği anlaşması yaptığı toplantıya Veliaht Prens Selman'ın katılmadığı gözlendi.

Başkent Riyad'da bulunan Irak Başbakanı Abdul Aziz el-Mehdi, Salman Bin Abdul Aziz ile, Kralın Sarayı'nda bir araya geldi. Irak Başbakanı Mehdi, Suudi Kralı Salman Bin Abdul Aziz, hükümetin Riyad ile ilişkilerini geliştirme isteğini ifade ederken, ikincisi Irak'taki kalkınma ve istikrar konusundaki memnuniyetini dile getirdi.

İki günlük ziyarete 11 bakan, 68 hükümet yetkilisi ve 70'den fazla iş adamı eşlik ediyor.

Suudi Arabistan'da taht oyunları! 'Suikast olabilir' diye uyarıldı, herkesi kovdu

Toplantıda sadece Prens Selman yoktu

Irak Başbakanı Mehdi toplantıya, Veliaht Prens Selman dışında, kraliyet mahkemesi ve işadamları içindeki prensler, bakanlar ve saygınlar katıldı” dedi.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, 3 Asya ülkesi olan Pakistan, Hindistan ve Çin'e 18-22 Şubat tarihleri arasında yaptığı ziyaretten sonra, bir daha kamuoyunda görülmedi.

Oğul-baba arasında kriz Mısır ziyaretinde ortaya çıkmıştı

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Babası Kral Selman'ın araları, Kral'ın 24-25 Şubat'ta Mısır'da yapılan Arap-AB zirvesine giderken açılmıştı.

Kral Selman ile oğlu Veliaht Prens arasındaki krizin kıvılcımı, kralın Mısır'dan dönüşünde kendisinde karşılayanlar arasında oğlunun yer almaması üzerine gün yüzüne çıkmıştı.

İngiliz The Guardian gazetesi, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın üst düzey hükümet ve diplomatik toplantılara katılmadığını ve ekonomik konulardaki bazı yetkilerinin elinden alındığının iddia edildiğini yazmıştı. Veliaht Prens Selman'ın, özellikle ekonomi ve finans alanında karar alma yetkisi de Kral Selman tarafından elinden alındığı öne sürülmüştü.

Prens Selman'dan iki aydır haber alınamıyor

Baba-oğul arasında patlak veren krizin basına yansımasından sonra Veliaht Prens Selman'dan 2 aydır haber alınamıyor.

Yabancı lider ve heyetlerin Riyad'a ziyaret ettiği toplantılarda gözükmeyen Prens Selman'ın, babası Kral Selman arasındaki krizin sürdüğü söyleniyor. Saray kaynakları ise Kral Selman'ın İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudi rejimine yönelik suçlamaları ve baskıları azaltmak için oğlunu kamuoyunun önüne çıkmasını yasakladığı ileri sürülürken; bazı kaynaklar ise Veliaht Prens'in Kral'a danışmadan aldığı kararların büyük tepki çektiği öne sürüldü. Bu kararların başında ABD ve İsrail ile olan yakınlık, Katar'ı izole etme, Yemen'e savaş açmak ve ülkede halkın tepkisine rağmen bazı reformları hayata geçirmek geliyor. Ayrıca Veliaht Prens'in Kabe'nin üstüne çıkması da büyük tepki çekmişti.