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Gündem İki aşamalı harekat planı! TSK harekete geçti
Gündem

İki aşamalı harekat planı! TSK harekete geçti

Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır hattına sevkiyata hız verdi. Muhtemel kara harekatının iki aşamadan oluşması ve ilk etapta TSK için risk oluşturabilecek bölgelerin vurulması hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 11:04:00 - 2021-10-16 11:04:46
İki aşamalı harekat planı! TSK harekete geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Suriye'den Türkiye'ye yönelik terör saldırılarına artık tahammülümüz kalmadı" açıklaması sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeydoğu sınır hattına sevkiyata hız verdi. Olası harekata ilişkin sevkiyat iki noktada yoğunlaşırken, operasyonun terör örgütü DSG/YPG'yi Türkiye için büyük tehlike oluşturan noktalardan çıkarmaya yönelik olması bekleniyor.

Türkiye'nin "Güvenli Bölge" oluşturma planı kapsamında, bölgenin batısındaki Telabyad-Cerablus ve doğuda Resulayn'dan başlayarak Irak sınır hattına kadar uzanan alanda 30 kilometre derinliğin kontrol altına alınması amaçlanıyor.

Bölgeye bir yandan takviye güçler sevk edilirken diğer yandan terör örgütü DSG/YPG nokta atışları ile vuruluyor. Özellikle stratejik önemdeki M4 karayolu üzerinde bulunan Ayn İsa ile Til Temir ilçelerindeki örgüt noktaları TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından bombardımana tutuluyor.

Muhtemel kara harekatının iki aşamadan oluşması ve ilk etapta TSK için risk oluşturabilecek bölgelerin vurulması bekleniyor.

Öncelikli noktalar

Tel Rıfat: 2016'dan bu yana örgütün kontrolünde olan Tel Rıfat'ta YPG'nin yanı sıra Esad rejimi, İran milisleri ve Rus güçleri konuşlu. Buranın kontrol edilmesi ile TSK'ya yönelik saldırılar büyük oranda önlenecek.

Menbiç: Halep'in doğu kırsalında yer alan Menbiç, Türkiye açısından büyük önem taşıyor. 2019 yılında TSK'nın en önemli hedeflerinden olan Menbiç'in kontrol altına alınması durumunda Ayn el Arap'ın (Kobani) kontrolü de kolay olacak.

Ayn el Arab (Kobani): Türkiye sınırında yer alan şehir, Fırat'ın batısındaki Suriye muhalefetinin kontrolündeki bölgeleri, Fırat'ın doğusundaki SMO'nun kontrolündeki alanları birbirine bağladığı için önemli.

Ayn İsa: Rakka'nın kuzey kırsalında, Halep-Haseki (M4) uluslararası kara yolu üzerinde yer alıyor. TSK ilçeyi, M4 kara yolundaki varlığını güçlendirmek ve saldırıları önlemek için kontrol altına almak istiyor.

Til Temir: Halep-Haseki uluslararası karayolu üzerinde yer alan Til Temir de stratejik bir yerleşim. Haseki ile Rakka arasında önemli bir ulaşım merkezi olan Til Temir, TSK'nın Barış Pınarı Harekâtı sonrası rejim ve Rus güçlerinin konuşlandığı yerlerden biri.

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Yorumlar

Yavuz

Terörün kökü kuruyana kadar bu operasyonların bitmeyeceğini görmek ne güzel. Allah ordumuza galibiyetler versin ve korusun
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Siyasî çıkar olmasın da.

ABD ile ilişkiler gergin. YPG'yi silâhlarla donattılar. Suriye ve Rusya'da bizden taraf olacak değil. Suriye'yi karıştırıp ülkemizin sınırlarını kevgire çevirip, oraları bu hale getirenlerin oğulları gitsin bu operasyonlara. Operasyonu bekliyor olup Rusya gibi sağ bırakmayacak şekilde saldırmasınlar da. Askerlerimizin ölüsü bu İktidar için sadece KELLE görülse de askerlerimiz bizim için kıymetliler.
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