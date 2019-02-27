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İki Arap ülkesi Pakistan'a uçuşları askıya aldı

Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan karşılıklı misillemelerden dolayı BAE ve Bahreyn, Pakistan'a uçak seferlerini askıya aldığını duyurdu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:05
İki Arap ülkesi Pakistan'a uçuşları askıya aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, tüm hava sahasının kapalı olması nedeniyle Pakistan'a uçak seferlerini askıya aldığını duyurdu.

BAE Sivil Havacılık Genel Kurulu, ikinci bir emre kadar Pakistan'a yapılan tüm uçuşların askıya alındığını açıkladı.

"Dubai Havalimanları'ndan" yapılan açıklamada da Pakistan hava sahasının kapalı olması nedeniyle uçuşların etkilendiği belirtildi.

Bahreyn'deki Gulf Air şirketi de hava sahasının kapalı olması nedeniyle Pakistan'a yapılan tüm uçak seferlerini askıya aldı.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Hindistan'da 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

İmran Han diyalog çağrısı yaptı

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:05
  1. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  2. Bahreyn
  3. BAE Sivil Havacılık Genel Kurulu
  4. Pakistan
  5. Gulf Air
  6. Yeni Delhi

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