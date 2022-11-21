  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İki araç birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

İki araç birbirine girdi: Yaralılar var

Edirne’de otomobil ile bir panelvan aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 18:43:00 -
İki araç birbirine girdi: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, Kocasinan Mahallesi Ahmet Çalışkan Caddesi üzerinde meydana geldi. U.K. yönetimindeki 22 ACJ 390 plakalı otomobil ile A.A.C. idaresindeki 34 DCL 797 plakalı panelvan araç çarpıştı.

Kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23