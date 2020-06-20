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Aktüel

İki apartman arasındaki boşluğa düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:29:56 -
İki apartman arasındaki boşluğa düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

AMASYA (AA) - Amasya’da iki apartman arasındaki boşluğa düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Gümüşlü Mahallesi'nde binaların arasından kedi sesi geldiğini duyan apartman sakinleri, durumu Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, iki bina arasındaki boşlukta bulunduğu belirlenen kediyi kurtarmak için hazırlık yaptı. Apartmanın alt katındaki matbaanın tuvalet camından ip merdiven sarkıtan ekipler, kedi yavrusunu düştüğü yerden çıkardı.

Bir ayağının incindiği belirlenen kedi, süt verildikten sonra Amasya Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Vatandaşlardan Selim Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin nasıl düştüğünü bilemediklerini dile getirerek, "Sabah 07.30 civarında dükkana geldim. Bu sırada kedi sesi duydum. Camdan baktık, kediyi gördük. Girişi var mı diye baktık, bulamadık. İtfaiyeyi aradık, arkadaşlar geldi hayvanı kurtardı. Birkaç gündür buradaymış galiba, biz yeni duyduk." dedi.


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