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Gündem İki aile arasındaki kavgada kan aktı
Gündem

İki aile arasındaki kavgada kan aktı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada toplamda 3 kişi yaralanırken, 4 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.gada kan aktı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 05:17:00 -
İki aile arasındaki kavgada kan aktı

Olay, saat 22.45 sıralarında Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Yeni Mahalle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede ikamet eden iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Meydana gelen kavga esnasında G.T. isimli kadın ile D.T. ve T.T. pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavganın çıktığı bölge ve hastanede ekiplerce geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olay ile alakalı 4 şüpheli gözaltına alındı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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