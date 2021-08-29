İki aile arasında silahlı kavga! Yaralılar var
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, biri kadın 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Haliliye'de, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, biri kadın 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kırsaldaki Aşağı Akören Mahallesi'nde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, biri kadın 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.