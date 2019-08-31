İki aile arasında kavga: 2 ağır yaralı Adıyaman’ın Gerger ilçesinde iki aile arasında yaşanan kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde iki aile arasında yaşanan kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Gerger ilçesine bağlı Cevizpınar köyünde iki aile arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı ve taşlı kavgaya dönerken olayda Salih D. (58), ile Serkan D. (28), vücutlarına aldıkları sopa ve taş darbeleriyle ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Gerger Devlet Hastanesi’ne ardından da Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.