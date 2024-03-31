  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçime katılım oranı açıklandı

Oy sayımı sürerken Rasim Ozan Kütahyalı'dan Hamza Dağ bombası: İzmir bu gece uyumayacak

Rusya Ukrayna’yı bu silahla vurdu! Dumanlar kilometrelerce öteden görünüyor

Bu ne saçmalık? Kalp krizi geçiren vatandaşın önünde CHP'lilerden siyasi şov!

1 Nisan'da dolar kuruna ne olacağını açıkladı! Duyan uyanır uyanmaz döviz bürolarına koşabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ameliyat olacak! Hastalığı konusunda kötü bir şey mi var? Belli oldu

İletişim Başkanlığı'ndan 'seyyar seçmen' iddiasına yalanlama

Son dakika! Oy verme işlemi bitti: YSK Başkanı'ndan flaş açıklamalar

Sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı

Oy sayımı başlarken Mehmet Metiner'den olay çıkış: Olacak şey mi bu? Çok tehlikeli, devlet gereğini yapmalı
Yerel İki aday eşit oy alınca kazanan bakın nasıl belirlendi
Yerel

İki aday eşit oy alınca kazanan bakın nasıl belirlendi

Yeniakit Publisher
2024-03-31 21:16:00 -
İki aday eşit oy alınca kazanan bakın nasıl belirlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Gazelli Mahallesi'nin 2 adayı aşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

İnegöl ilçesinin Gazelli Mahallesi’nde 120 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Gazelli İlkokulu’nda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı.

120 oydan 114'ü geçerli sayılırken, mevcut muhtar Hüseyin Erden ile muhtar adayı Adnan Memiş 57’şer oy aldı. Adayların eşit oy alması üzerine muhtar çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanı tarafından çekilen kurada adı çıkan Adnan Memiş, Gazelli Mahallesi’nin yeni muhtarı oldu. 

Dünya basını yerel seçimi yakın takipte
Dünya basını yerel seçimi yakın takipte

Dünya

Dünya basını yerel seçimi yakın takipte

Cem Küçük'ten seçim sonuçları çıkışı: 40 yıldır olmayan şeyler oluyor! Gerçekten çok ilginç
Cem Küçük'ten seçim sonuçları çıkışı: 40 yıldır olmayan şeyler oluyor! Gerçekten çok ilginç

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cem Küçük'ten seçim sonuçları çıkışı: 40 yıldır olmayan şeyler oluyor! Gerçekten çok ilginç

Piraziz seçimlerinde tarihi fark! 10 yıllık CHP belediyeciliği son buldu
Piraziz seçimlerinde tarihi fark! 10 yıllık CHP belediyeciliği son buldu

Siyaset

Piraziz seçimlerinde tarihi fark! 10 yıllık CHP belediyeciliği son buldu

İşte Deprem Bölgesi Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart seçimleri için 11 ilde son durum...
İşte Deprem Bölgesi Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart seçimleri için 11 ilde son durum...

Siyaset

İşte Deprem Bölgesi Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart seçimleri için 11 ilde son durum...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23