İKÇÜ Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un Ek Madde 38 uyarınca 50/d maddesi ile 31.maddesi kapsamında “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak.

İlana başvurular internet üzerinden, https://ubs.ikc.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris adresinden elektronik olarak gerçekleştirilecek olup başvuruya ilişkin bilgilere ve başvuru kılavuzuna www.ikcu.edu.tr ve personel.ikc.edu.tr adresinden ulaşılabilinir.

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