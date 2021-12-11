  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İKÇÜ Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Ekonomi

İKÇÜ Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 19 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 13:37:00 -
İKÇÜ Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un Ek Madde 38 uyarınca 50/d maddesi ile 31.maddesi kapsamında “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak. 

İlana başvurular internet üzerinden, https://ubs.ikc.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris adresinden elektronik olarak gerçekleştirilecek olup başvuruya ilişkin bilgilere ve başvuru kılavuzuna www.ikcu.edu.tr ve personel.ikc.edu.tr adresinden ulaşılabilinir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkede skandal! Camiyi bakın ne için kullanmışlar
Dünya

O ülkede skandal! Camiyi bakın ne için kullanmışlar

Kanada'nın Batı Kanada bölgesinde yer alan Kanada kuvvetleri üssünde, savaş senaryoları için “sahte cami” inşa edildiği ortaya çıktı. ..
Gönül Dağı başrolünden flaş karar! Yeni proje ile anlaştı
Medya

Gönül Dağı başrolünden flaş karar! Yeni proje ile anlaştı

TRT1'de reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan flaş bir imza attı.
Altın ve doları yakından ilgilendiriyor! Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için faiz tahmini
Ekonomi

Altın ve doları yakından ilgilendiriyor! Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için faiz tahmini

İtalya'nın önde gelen bankalarından biri olan Unicredit, Merkez Bankası'nın faiz konusunda indirime gideceğini öne sürdü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay