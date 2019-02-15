IKBY’deki iki büyük parti Süleymaniye’de toplandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde, ittifak kurmak için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ilk meclis oturumu öncesi son kez toplanıyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) seçimlerinin galibi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Pazartesi gün açılacak bölgesel parlamento oturumu için son hazırlığı yapıyor. İlk parlamento oturumuna ittifak görüşmelerini tamamlayarak katılmak isteyen KDP, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile son defa masaya oturdu. Süleymaniye kentinde bir araya gelen iki parti temsilcilerinin toplantı sonunda Siyasi Mutabakat Taslağı’nı imzalaması ve ciddi adımlar atması bekleniyor.

Yeni anlaşmayla ilişkiler tazelenecek

IKBY’nin Eylül 2017’de tek taraflı gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından ilişkilerinin bozulduğu iki parti yeni bir sayfa açmak niyetinde. 18 maddelik Siyasi Mutabakat Taslağı uyarınca iki parti arasında siyasi, askeri, idari ve ekonomik alanlarda işbirliğine gidecek. Mutabakat sayesinde, ilişkileri bozuk olan iki partinin ilişkilerinin, yeni bir aşamaya geçmesi bekleniyor. Bağdat’ta Kürtlerin haklarını güvence altına almak için işbirliğinin önemini vurgulayan iki parti Siyasi Mutabakat Taslağı uyarınca hem Bağdat hem de IKBY parlamentosunda ortak hareket edecek.

KYB, Başkanlık ve Başbakanlığı alacak

Geçtiğimiz Kasım ayında yemin töreninden sonra oturum yapmayan IKBY parlamentosunda yeni hükümetin son hali belli olacak. 111 sandalyeden oluşan IKBY parlamentosunun 45 sandalyesini kazanan KDP, IKBY Başkanlığı ve Başbakanlık makamlarını alacak. Parlamentoya 21 sandalye kazanarak 2’nci sıradan giren KYB Parlamento Başkanlığı makamını alacak.

Muhalefetin başını çektiği Goran (Değişim) Hareketi ise 12 sandalyeyle ikinci sıradan üçüncü sıraya gerilemişti. Mesut Barzani liderliğindeki KDP, IKBY başkanlığı için Neçirvan Barzani’nin, başbakanlık için de IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani’nin aday göstermişti.