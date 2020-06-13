  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

IKBY’de sağlık personelleri grevde

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bir aydan fazladır maaşlarını alamayan sağlık personelleri grev başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:09:08 -
IKBY’de sağlık personelleri grevde

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bir aydan fazladır maaşlarını alamayan sağlık personelleri grev başlattı.


Bağdat ile Erbil arasındaki petrol geliri nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden 40 gündür maaşlarını alamayan Süleymaniye kentinde sağlık personelleri grev başlattı. Süleymaniye Sağlık Sendikası Başkanı Havjin Ömer yaptığı açıklamada Süleymaniye, Halepçe Raperin ve Germiyan bölgelerindeki birçok sayıda sağlık personelinin maaşlarının gecikmesi nedeniyle grev başlattıklarını söyledi.


IKBY’de korona vakalarının büyük ölçüde artış gösterdiği bir dönemde başlatılan grevin sağlık sektörünü olumsuz yönde etkilemesinden endişe duyuluyor.


Mart ayından bu yana toplam 2 bin 5 korona vakasının kaydedildiği IKBY’de 38 kişi yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı