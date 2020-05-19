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IKBY'de Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-05-19 03:16:45 -
IKBY'de Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak

BAĞDAT (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

IKBY İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bayramın ilk gününden itibaren 72 saat boyunca tüm vilayetlerde tam zamanlı sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Karara uymayanların cezalandırılacağı vurgulanan açıklamada, güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve ambulansların yasak kapsamı dışında olduğu aktarıldı.

Öte yandan, vilayetler arası giriş çıkış yasağının 20 Mayıs'ta başlayıp, 1 Haziran'a kadar süreceği kaydedildi.

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