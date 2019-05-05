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IKBY'de kurulacak yeni hükümet için taraflar anlaştı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yaklaşık 7 aydır taraflar arasındaki bakanlıklar ve hükümette görev paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlık çözülerek nihai bir anlaşmaya varıldı

05 Mayıs 2019 Pazar 21:02
IKBY'de kurulacak yeni hükümet için taraflar anlaştı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) eylül ayında yapılan milletvekili seçimlerinin ardından bakanlıklar ve görev paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), kurulacak yeni hükümet konusunda nihai anlaşmaya vardı.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani başkanlığında KDP'den üst düzey bir heyet, bölgedeki ikinci parti konumunda olan KYB yetkilileriyle Süleymaniye'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından KDP Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Barzani ile KYB Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul, bakanlıklar ve hükümette görev paylaşımı konusunda nihai anlaşma imzaladı.

Anlaşmayı imzaladıktan sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan IKBY Başbakanı Barzani, uzun bir aradan sonra hükümetin kurulması için belirlenen yol haritası üzerinde anlaşmaya varılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hükümet kurma görüşmelerinin kolay geçmediğini vurgulayan Barzani, "(Görüşmeler) Zorlu ve uzun bir zaman aldı ancak KYB ve Goran (Değişim) Hareketi ile görüşmeler ortak bir anlayışa varılmasıyla sonuçlandı. Üç parti de hükümet için nihai anlaşmaya vardı." diye konuştu.

KYB Genel Sekreter Yardımcısı Resul de imzalanan anlaşmayı tarihi bir anlaşma olarak nitelendirerek, bunun herkesin çabasıyla imzalama aşamasından geçtiğini söyledi.

Anlaşmanın IKBY ekonomisi için daha iyi olması temennisinde bulunan Resul, hükümetin halka daha iyi hizmet etmesi yönündeki arzusunu da dile getirdi.

KDP, daha önce hükümetin kurulması için de 3'üncü parti konumundaki Goran (Değişim) Hareketi ile anlaşmaya varmıştı.

Partiler arasında anlaşmaların ardından ilk etapta parlamentoda askıya alınan başkanlık makamının aktif hale getirilmesi için bir yasanın çıkarılması ve kabinenin oluşturulması için çalışmalar yapılacak.

IKBY'de 20 Eylül'de yapılan milletvekili seçimlerinde, eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki KDP 45, KYB 21, Goran Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, İslami Toplum Partisi 7, Islaha Doğru Koalisyonu 5, Azadi ve Modern Listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı. Kota sistemine tabi olan Türkmenler meclise 5, Hristiyanlar ise 6 milletvekili göndermişti.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 21:02
  1. anlaşma
  2. IKBY
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