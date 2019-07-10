0553 313 94 23

IKBY yeni hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yeni hükümeti parlamentoda yapılan oturumda güvenoyu aldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:48
IKBY yeni hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yeni hükümeti parlamentoda yapılan oturumda güvenoyu aldı.


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde hükümeti kurmakla görevlendirilen Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani’nin oğluMesrur Barzani, yeni kabineyi meclisin güvenoyuna sundu.


23 bakandan oluşan 9. hükümet kabinesini parlamentoya sunan Barzani, 111 sandalyeli parlamentonun 88 milletvekilinin güvenoyunu kazanarak yeni hükümetin başbakanı oldu.


Aynı oturumda Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin kurucusu Celal Talabani’nin oğlu Kubat Talabani 73 oyla Başbakan Yardımcısı olarak seçildi.


IKBY eski Başbakanı Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı olan Neçirvan Barzani, 111 üyeli Parlamento’da, oylamaya katılan 81 üyenin 68’inin oyunu alarak IKBY’nin 2. Başkanı seçilmişti.


IKBY’de 30 Eylül 2018’de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45, KYB 21, ve Değişim Hareketi Goran 12 sandalye kazanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına futbol turnuvası
    1. 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına..
    2. Adana, ‘Demokrasi ve Milli Birlik..
    3. Yangında hayatını kaybeden iş yeri..
    4. Yerli otomobilde kritik gelişme
    5. FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
    6. Başkan Kavuş, Yeni Meram Sanayi..
    7. Aliağa’ya, transit yakıt ikmali ve..
    8. Dilovası’nın gençleri madalya ile döndü
    9. Konya Havalimanında Haziran’da 85 bin..
    10. Ümraniyespor, Yasir Subaşı’nın..
    11. Fenerbahçe, Okan Turp ile sözleşme..
    12. İzmit-Kandıra yolunda kaza: 3’ü çocuk..
    13. Yeniden Refah Partisi'nden Başkan..
    14. Mersin Tabip Odasından ’metanol..
    15. Kamyon şoförünün acı ölümü
    16. Kızılay, vekaletle kurban bağış..
    17. Otomobil marketin camına çarptı
    18. Avro Bölgesi büyüme tahmini düşürüldü
    19. Kocaeli'de trafik kazası! Yaralılar var
    20. Eren Derdiyok resmen Göztepe’de
    21. Kayaların içinden yüzlerce kilo kokain..
    22. İzmir'de işçileri taşıyan iki servis..
    23. Öğretim görevlisi alım ilanı 2019 2020..
    24. Karar davasında mahkeme başkanına tehdit
    25. Japon müzik yapımcısı Johnny Kitagawa..
    26. Eren Derdiyok, Göztepe'de
    27. AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC..
    28. Yelken: Laser Standard Dünya Şampiyonası
    29. Borsa ilk yarıda yükseldi
    30. Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım..
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"