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Aktüel

IKBY Sağlık Bakanlığı’ndan korona virüs uyarısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı, son haftalarda korona virüs vak’a sayısının büyük ölçüde arttığını belirterek uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:23:08 -
IKBY Sağlık Bakanlığı’ndan korona virüs uyarısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı, son haftalarda korona virüs vak’a sayısının büyük ölçüde arttığını belirterek uyarıda bulundu.


IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde artan korona virüs vak’alarına karşı uyarıda bulunarak vatandaşları sağlık kurallarına uymaya çağırdı. Korona virüs salgınına karşı önlem almak konusunda ihmalin ve sağlık kurallarına uymamanın çok ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Berzenci, virüsün yayılmasının günde yüzlerce vak’anın ve onlarca insanın ölümüne yol açacağı uyarısında bulundu.


IKBY Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 166 vak’anın ve 16 kişinin öldüğünü belirtti. Mart ayından itibaren toplam 2 bin 821 vak’anın yaşandığı IKBY’de toplam 75 kişi hayatını kaybetti.

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