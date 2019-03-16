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IKBY, Ruhani’nin neden Erbil’i ziyaret etmediğini açıkladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) geçtiğimiz günlerde Irak’ı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Ebil’i ziyaret etmememsinin nedeni açıkladı.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
IKBY, Ruhani’nin neden Erbil’i ziyaret etmediğini açıkladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) geçtiğimiz günlerde Irak’ı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Ebil’i ziyaret etmememsinin nedeni açıkladı.


IKBY Tahran Temsilcisi Nazım Debbağ yaptığı açıklamada,İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bölgeyi Irak’ın bir parçası olarak gördüğü için ziyaret etmediğini belirterek “Ruhani, Kürt kökenli Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir dizi toplantılar yaptı” şeklinde konuştu. Debbağ, Irak’ın İran ile yaptığı herhangi bir anlaşmanın, IKBY ve bütün Irak’ın yararında olacağını kaydetti.


İran Cumhurbaşkanı Ruhani Irak’a gerçekleştirdiği 3 günlük ziyareti kapsamında önceki gün Necef kentinde Şii din adamı Sistani ile yaptığı görüşmenin ardında Necef havalimanından ülkesine geri dönmüştü.


Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret eden dünya ülkelerinin liderlerinin çoğu IKBY başkenti Erbil’i ziyaret etmişti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
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