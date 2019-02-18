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IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcılığında ilk kez bir Türkmen

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu bugün ilk oturumunu yapmaya hazırlanırken, Parlamento Başkan Yardımcısı görevine ilk kez bir Türkmen seçildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:11
IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcılığında ilk kez bir Türkmen

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu bugün ilk oturumunu yapmaya hazırlanırken, Parlamento Başkan Yardımcısı görevine ilk kez bir Türkmen seçildi.


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu Türkmen milletvekillerinden Azat Küreci, İHA’ya yaptığı açıklamada bugün sabah saatlerinde yapılması planlanan ilk oturumun Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki bazı anlaşmazlıklar nedeniyle ertelendiğini söyledi.


Parlamentonun ilk oturumunun bugün saat 16’da yapılacağını belirten Küreci, ilk kez bir Türkmen milletvekilinin başkan yardımcılığı görevine atandığını kaydederek, “Parlamento tarihinde ilk kez bir kadın ve Türkmen başkan yardımcılığına atandı. KDP’nin önerdiği iki isim vardı Türkmenlerden biri Müna Kahveci diğeri ise Muhammed İlhanlı. Biz de aramızda ilk dönemin Kahveci ikinci dönemde ise İlhanlı’nın görevi alması konusunda anlaştık aramızda” dedi.


111 sandalyeden oluşan IKBY parlamentosunda 5 Türkmen milletvekili yer alıyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:11
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