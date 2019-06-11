IKBY Parlamentosu Barzani’nin oğlunu hükümet kurmakla görevlendirdi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani’nin oğlu Mesrur Barzani’yi yeni hükümeti kurmak için görevlendirdi.11 Haziran 2019 Salı 12:21
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani’nin oğlu Mesrur Barzani’yi yeni hükümeti kurmak için görevlendirdi.
IKBY parlamentosunun bugünkü oturumunda 97 üyenin 87’si Mesrur Barzani’yi yeni IKBY Başbakanı seçti. Barzani’nin bir ay içerisinde yeni hükümeti güven oyu alması için parlamentoya sunması bekleniyor.
YORUM YAZ