IKBY Parlamentosu Barzani’nin oğlunu hükümet kurmakla görevlendirdi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani’nin oğlu Mesrur Barzani’yi yeni hükümeti kurmak için görevlendirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani’nin oğlu Mesrur Barzani’yi yeni hükümeti kurmak için görevlendirdi.

IKBY parlamentosunun bugünkü oturumunda 97 üyenin 87’si Mesrur Barzani’yi yeni IKBY Başbakanı seçti. Barzani’nin bir ay içerisinde yeni hükümeti güven oyu alması için parlamentoya sunması bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.