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Aktüel IKBY Hükümet Sözcüsü Adil: "İsrail'in Kürdistan Bölgesi'nde herhangi bir çıkarı-varlığı söz konusu değildir"
Aktüel

IKBY Hükümet Sözcüsü Adil: "İsrail'in Kürdistan Bölgesi'nde herhangi bir çıkarı-varlığı söz konusu değildir"

Yeniakit Publisher
2020-12-05 12:42:52 -
IKBY Hükümet Sözcüsü Adil: "İsrail'in Kürdistan Bölgesi'nde herhangi bir çıkarı-varlığı söz konusu değildir"

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, İsrail'in IKBY'de herhangi bir çıkarı ya da varlığının söz konusu olmadığını söyledi.

Sözcü Adil, İsrail'in, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının intikamını alma tehdidine karşı aralarında IKBY'nin de olduğu çeşitli ülke ve bölgelerdeki vatandaşlarına güvenlik uyarısına ilişkin açıklama yaptı.

Adil, "Daha önce de birkaç kez belirttiğimiz gibi herkese şunu bildirmek istiyoruz: İsrail'in Kürdistan Bölgesi'nde herhangi bir çıkarı-varlığı söz konusu değildir. Kürdistan Bölgesi'nde herhangi bir İsrail vatandaşı yoktur. Bundan dolayı hangi sebepten olursa olsun, bu açıklamayı reddediyoruz ve bunun tamamen asılsız olduğunu vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

- İsrail'den yurt dışındaki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele Kurumu, İran'ın son tehditleri ve çeşitli ülkelerde terörist operasyonlar yürütmeye dahil olması ışığında, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Orta Doğu ile Afrika ülkeleri gibi İran'a yakın ülkelerdeki İsrail çıkarlarının hedef alınma ihtimaline karşı uyarıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Gendelman açıklamasında İsrail vatandaşlarını DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı da uyarmıştı.

İranlı yetkililer, Fahrizade suikastının ardında İsrail'in olduğuna dair açıklamalarda bulunurken Başbakan Binyamin Netanyahu bu konuda yorum yapmayı reddetmişti.

Netanyahu, Nisan 2018'de yaptığı bir açıklamada ise İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye işaret etmiş ve "Bu ismi unutmayın." demişti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

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