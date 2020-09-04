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Gündem İkbal Gürpınar'ın acı günü!
Gündem

İkbal Gürpınar'ın acı günü!

Ekranlarda uzun süre program yapan İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi Instagram'dan duyuran sunucu, "Koronayı ciddiye alın" diyerek takipçilerini uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:24:00 -
İkbal Gürpınar'ın acı günü!

Ekranların sevilen sunucusu İkbal Gürpınar, koronavirüse (Kovid-19) yakalanan babası Murtaza Dönmez'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babasının fotoğrafını paylaşan sunucu İkbal Gürpınar, babası Murtaza Dönmez'in bugün toprağa verileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını belirterek bu hastalığa yenik düştüğünü ifade eden Gürpınar, babası için dua ve Fatiha-i Şerif istedi. 

Gürpınar, vatandaşları da uyararak "Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" dedi.

Merhum Murtaza Dönmez, Kırıkkale Bahşılı merkez Hüseyin Onbaşı Camii'nden pandemi sebebiyle az sayıda katılımcıyla son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

 

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