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İKB Türkiye’ye desteğini arttıracak

İKB Başkanı Bandar Hajjar, “İKB Grubunun, Türkiye’nin enerji, ulaştırma, sağlık, ticaret ve İslami finans sektörlerine ve özel sektörün gelişmesine yönelik iş birliği ve desteği artacak” diye konuştu.

27 Nisan 2018 Cuma 11:48
İKB Türkiye’ye desteğini arttıracak

İslam Kalkınma Bankası Grubu (İKB) Başkanı Bandar Hajjar, “İKB Grubunun, Türkiye’nin enerji, ulaştırma, sağlık, ticaret ve İslami finans sektörlerine ve özel sektörün gelişmesine yönelik iş birliği ve desteği artacak” dedi.

Hajjar, İKB Grubunun uluslararası iş birlikleri, bankanın yeni misyonu ve ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İhracatçı ve Yatırımcı Zirvesi’ne katılmak için İzmir’de bulunan Hajjar, İKB ile Türkiye arasında güçlü bir bağ olduğuna dikkati çekti. Hajjar, Türk ekonomisinin sağlam temellere oturduğunu ve şoklara karşı direnç gösterdiğine işaret ederek, “Türkiye özellikle yoksulluğun azaltılmasında muazzam kazanımlar elde etti.

Büyümenin faktörleri olan güçlü yatırımcı ve iş dünyası güveni ile Türkiye’nin bu yüksek büyüme ivmesini sürdürmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin İKB Grubu finansmanından en fazla faydalanan dördüncü ülke olduğunu dile getiren Hajjar, “Bugüne kadar ülkeye 483 proje için 11,2 milyar dolar finansman sağladık. Bunun 6,7 milyar dolarlık kısmı ticaret finansmanı, 3,8 milyar dolarlık kısmı proje finansmanı, 737 milyon doları da özel sektöre finansmandan oluştu. Türkiye’de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği artırma projelerine 700 milyon doların üzerinde yatırım yaptık” bilgisini verdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 11:48
  1. İzmir
  2. İKB Başkanı Bandar Hajjar
  3. İhracatçı ve Yatırımcı Zirvesi

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