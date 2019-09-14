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İkametgah adres değiştirme nasıl yapılır? İkametgah adresi değiştirme e devlet

E-devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılır? Tüm resmi işlemlerde artık ikametgah bilgileri e devlet üzerinde sorgulanmakta. Devlet kurumlarında en ufak bir işlem yapıldığında sisteme kayıtlı olunan ikametgah otomatik olarak güncellenmekte. Okula yeni başlayacak öğrencilerden tutun da bankadan gelecek ATM para çekme kartı ya da kredi kartı e devlet üzerinden kayıtlı adrese gelmekte. Onun için kişi ikametgahını değiştirmesi durumunda mutlaka ama mutlaka e devlet üzerinden adres değişikliğini yapmak zorunda. Peki e-devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılır? İkametgah adresi değiştirme nasıl yapılır? İkametgah adresi değiştirme e devlet, ikametgah adresi değiştirmek için gerekli evraklar neler?

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:59
İkametgah adres değiştirme nasıl yapılır? İkametgah adresi değiştirme e devlet

E-devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılır? Tüm resmi işlemlerde artık ikametgah bilgileri e devlet üzerinde sorgulanmakta. Devlet kurumlarında en ufak bir işlem yapıldığında sisteme kayıtlı olunan ikametgah otomatik olarak güncellenmekte. Okula yeni başlayacak öğrencilerden tutun da bankadan gelecek ATM para çekme kartı ya da kredi kartı e devlet üzerinden kayıtlı adrese gelmekte. Onun için kişi ikametgahını değiştirmesi durumunda mutlaka ama mutlaka e devlet üzerinden adres değişikliğini yapmak zorunda. Peki e-devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılır? İkametgah adresi değiştirme nasıl yapılır? İkametgah adresi değiştirme e devlet, ikametgah adresi değiştirmek için gerekli evraklar neler? 

e-devlet şifresi ile ikametgah adresi nasıl değiştirilir? Adres değişikliği işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden oldukça kolay gerçekleştirilebiliyor. İkamet değişikliği bildirimi yasal bir zorunluluktur. Peki ikametgah değişikliği nasıl ve nereden yapılır? İkamet adresinizi değiştirdiğinizde bu işlemi mutlaka yapmak zorundasınız. Eğer ikamet değişikliği bildirilmezse ceza ödemek zorunda kalacağınızı unutmayın. İlk olarak www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. Daha sonra ise açılacak olan ekranın sol kısmında yer alan e-Hizmetler sekmesine tıklanmalıdır. Bir sonraki adımda ise Adres değişikliği işlemleri için e-Hizmetler bölümünde bulunan harflerden işlem yapılacak Nüfus Genel Müdürlüğü’nün baş harfi olan “N” harfi tıklanmalıdır. Bu işlemi de tamamlandıktan sonra kurumun başlığı altında bulunan “Adres Değişikliği Bildirimi” sayfasından yapılabiliyor.

e-Devlet şifresi  nasıl alınır?

Açılacak ekrandaki “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna bastıktan sonra ilgili kısımlara 4 farklı yüksek güvenlikli giriş yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak sisteme girmelidir. Online olarak sunulan bu hizmette belirtilen adımları takip etmeniz gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra adres bilgileri güncellenebiliyor. e-Devlet şifresi yoksa sisteme giriş yapılamaz. Sistemden yararlanmak ve işlem yapmak için e-Devlet şifresi olmalıdır. Şifre TC kimlik kartı ile PTT şubelerinden 2 TL ücret karşılığında alınabiliyor. PTT şubesinden TC kimlik kartınıza tanımlı e-Devlet şifresi verilecektir. Sisteme ilk girdikten sonra bu şifre değiştirilmelidir. Şifresini unutan vatandaşlar, PTT şubesinden yeni şifre almalıdır.  

İkametgah adres değişikliği nasıl yapılır?

Eğer e-Devlet girişi yapma imkanınız bulunmuyorsa kurumlar üzerinden gerekli işlemleri yapabilirsiniz.  İkametgah adresinizi değiştirmek için taşındığınız yeni yerin Nüfus Müdürlüğü’ne gidip adresi bildirimi yapılıyor. Nüfus Müdürlükleri’ne yapılan başvuruda beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmuyor. Fakat daha önce beyan edilmiş bir adresin birlikte oturma gerekçesiyle bir başka kişi tarafından beyan edilmesi halinde, ilgilinin hali hazırda o adreste oturan kişi ile birlikte müracaat yapması gerekiyor. 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:59
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