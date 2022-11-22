İİT’den ‘mülteci çocuklara’ destek

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sığınmacı, mülteci konumunda bulunan ya da işgal altında yaşayanlar başta olmak üzere çocuklar için çabaların yoğunlaştırılmasını isteyen Taha, uluslararası topluma çocukların, çocuk haklarının korunması ve çocuklarla ilgili meselelerde bilinç oluşturulması için daha fazla çaba harcanması tavsiyesinde bulundu. Dünya genelinde savaş, çatışma ve açlık gibi nedenlerle doğduğu ülkenin dışında ya da kendi ülkesinde yerinden edilmiş şekilde yaşamını sürdüren milyonlarca çocuk, kriz ortamlarında en ağır bedeli ödüyor.