İİT Helal Expo 2023'e bu yıl 40'tan fazla ülkeden 500'den fazla yerli, yabancı firmanın katılımını bekleniyor

Dünya Helal Zirvesi Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde 2025 yılı için 300 milyar dolarlık ihracat hedefi koyan Türkiye, alternatif pazar arayışlarını hızlandırdı. 197 ülkeye ihracat yapan Türkiye, ihracatta birim başı geliri artırırken alternatif kalemlere de yoğunlaşıyor. Bu kapsamda en önemli potansiyel alanlardan birini de helal pazarı oluşturuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yunus Ete, helal pazarının büyüklüğünün 7 trilyon doları aştığını, gelecek 5 yıl içinde de 10 trilyon doları bulmasının beklendiğini bildirdi.

İhracatta yeni kapıların helal pazarıyla açılabileceğini ifade eden Ete, İİT'in Helal Ekonomi Raporu'na göre Türkiye'nin, helal ekonomi ürünlerinde ilk 20 ihracatçı arasına girmeyi başardığını belirtti. Ete, Türkiye'nin helal ekonomi ürünlerinde Malezya ve Endonezya ile beraber 20'den fazla kalemde üretim ve ihracat yapabilme kapasitesine sahip 3 ülkeden biri olarak öne çıktığını vurguladı.

Gıdaya 1,5 trilyon dolar

Yunus Ete, Müslüman ülkelerdeki tüketiciler tarafından gıdaya yapılan harcamaların tutarının 2022'de 1,07 trilyon doları aştığına dikkati çekerek, bu tutarın 2026'ya kadar 1,5 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Bu büyümenin, İİT ülkeleri için üretim, yatırım ve ihracatta güçlü bir fırsat penceresi sunduğunu belirten Ete, "Sağlıklı, helal ve organik gıda ürünlerinde yüksek bir tüketici talebi bulunuyor. İİT ülkeleri gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde ithalata bağımlı durumda. Bu fırsatı gören Türk şirketler helal sertifikalı ürünlere yönelik yatırımlara odakladı. Bu pazarda güçlü network oluşturmak için çok stratejik adımlar atıyorlar. Bu kapsamda ülkemizde faaliyetlerine devam eden Helal Akreditasyon Kurumunun aktif çalışmaları ve düzenlediğimiz Helal Expo etkinliğine olan talep her geçen gün güçlenerek büyüyor." ifadesini kullandı.

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Ete, dünyanın en büyük "helal organizasyonu" olan 9'uncu Dünya Helal Zirvesi ve 10'uncu İİT Helal Expo 2023 fuarı için çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"İhracatta alternatif kapı arayan şirketler bu yıl fuara ekstra ilgi gösterdi. 23-26 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleyeceğimiz Helal Expo Fuarı'na çok güçlü bir talep var. Geçen yıl düzenlediğimiz fuara 39 ülkeden 446 yerli, yabancı firma katılmış ve 31 bin 905 kişi ziyaret etmişti. Bu yıl 40'tan fazla ülkeden 500'den fazla yerli, yabancı firmanın katılımını bekliyoruz. Ayrıca 10 bini yabancı olmak üzere 40 bini aşkın ziyaretçi öngörüyoruz."

Fuarla eş zamanlı olarak Dünya Helal Zirvesi'nin düzenleneceğine işaret eden Ete, "Bu yıl zirveyi, 'Küresel Helal Ekonomisine Açılan Kapı: Potansiyelleri Fark Et ve Ortaya Çıkart' temasıyla gerçekleştiriyoruz. Akreditasyon, belgelendirme, gıda, tıp-kimya-ecza, turizm, finans gibi konularda helal ekonomisi değerlendirilecek. Bu alanda güçlü çalışmaları olan ve dünyanın önde gelen isimleri düzenlenen panellerde son verileri paylaşacak." ifadesini kullandı.

1000 aşçı yarışacak

Ete, 2018'den beri fuar ve zirveyle eş zamanlı olarak Uluslararası Aşçılar Şampiyonası düzenlediklerini, bu yıl etkinliğin çok daha kapsamlı olacağını belirtti.

Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu ve Dünya İslam Ülkeleri Aşçılar Toplulukları Platformu işbirliğinde düzenlenen şampiyonaya bu yıl 1000 aşçının katılacağını bildiren Ete, "Uluslararası Aşçılar Yarışması'nın yanı sıra otel zincirleri, dünyaca ünlü restoran-kafe yöneticileri ve gastronomiyle ilgili ün yapmış kişilerin katılımıyla 'Chefs Talks' konferansları gerçekleştireceğiz. Lise ve üniversitelerde gastronomi eğitimi öğrencilerinin yarışacağı kategori yarışmaları yapacağız. Engelli olarak tanımlanan ancak bize göre özel gereksinimi olan çocuklarımız için de özel bir mutfak aktivitesi hayata geçireceğiz. Onların yaptığı lezzetlerle hem bizim hem ailelerin hem de çocuklarımızın yüzü gülecek." bilgisini verdi.