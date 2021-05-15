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Gündem

İİT Filistin için olağanüstü toplanıyor!

Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail'in katliamlarına karşı atılabilecek adımlar için 16 Mayıs'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 18:01:00 -
İİT Filistin için olağanüstü toplanıyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımları ele almak üzere dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilecek açık katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılacak.

İİT 16 Mayıs'ta toplanacak

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, Türkiye'nin Filistin makamları ve İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile istişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs'ta dışişleri bakanları düzeyinde açık katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'nın video konferans formatında düzenleneceği kaydedildi.

İsrail'in Filistin'e saldırıları görüşülecek

Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun katılacağı toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımların istişare edileceği aktarıldı.

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