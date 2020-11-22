II. Abdülhamid tarafından kurulan vakfın adı nedir?
2020 KPSS ortaöğretim 22 Kasım Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından adaylar sorular hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Adaylar en çok “II. Abdülhamid tarafından kurulan vakfın adı nedir?” sorusunun cevabını araştırıyor.
KPSS ortaöğretim Genel Kültür testinde adayları zorlayan bir soru soruldu. Adaylara, “II. Abdülhamid tarafından kurulan vakfın adı nedir?” sorusu yöneltildi.
II. Abdülhamid tarafından kurulan vakfın adı nedir?
KPSS ortaöğretim 2020 Genel Kültür testinde, 1895 yılında Sultan II. Abdülhamid Han tarafından kurulan, din, dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, sokağa terk edilmiş kimsesiz yavrulara hizmet veren kuruluşun adının ne olduğu sorusu soruldu.
Sınavın ardından adaylar bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. II. Abdülhamid tarafından kurulan vakfın adı Darülaceze'dir.