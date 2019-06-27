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II. Abdülhamid Han’ın hayatı Üsküp’te sahnelendi

Sultan II.

27 Haziran 2019 Perşembe 00:13
II. Abdülhamid Han’ın hayatı Üsküp’te sahnelendi

Sultan II. Abdülhamid Han’ın hayatını anlatan "Usta" isimli tiyatro oyunu Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te izleyici ile buluştu.


Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı Üsküp Program Koordinatörlüğü ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatlar Birliği’nin (MATÜSİTEB) ortak çalışmaları kapsamındaAhmet Yenilmez’in yazdığı Sultan II. Abdülhamid Han’ın vefatının 100. yılı vesilesiyle geçen yıl seyirci ile buluşan "Usta" isimli tiyatro oyunu Kuzey Makedonya’da sahnelendi.


Üsküp Ordu Evi salonunda gösterilen oyunu Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürü Serhat Kula, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi üyesi Salih Murat ve Kuzey Makedonya’da yaşayan vatandaşlar hep birlikte izledi.


Program kapsamında konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Sultan II. Abdülhamid Han’ın örnek alınması gereken tarihi bir şahsiyet olduğunu belirterek, "Gençlerimize şunu söylemek istiyorum, tarihimizi bilmezsek geleceğimizin hiçbir anlamı olmaz. Tarihimizden ders çıkaralım, bu güzel hayattan da örnekler alalım" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 00:13
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