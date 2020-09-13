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Aktüel İhya Vakfının İslami İlimler Külliyesi açıldı
Aktüel

İhya Vakfının İslami İlimler Külliyesi açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:59:20 -
İhya Vakfının İslami İlimler Külliyesi açıldı

İSTANBUL (AA) - İhya Vakfı, İslami ilimlerde uzmanlaşmak isteyenlere yönelik İslami İlimler Külliyesi'ni Fatih'te açtı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'ndan itibaren hizmet verecek külliye, 140'ı yatılı, 110'u gündüzcü olmak üzere 250 öğrenci kapasiteli olarak inşa edildi.

İstanbul'da eğitim gören tüm üniversite öğrencileri, külliyenin yurt ve eğitim programından faydalanabilecek.

Pandemi nedeniyle ilk aşamada külliye, kapasitesinin yarısı kadar öğrenciye hizmet verecek.

Külliyede, dil kursları, hobi atölyeleri, kitap tahlilleri, seminerler, fıkıh, tefsir ve tashih-i huruf derslerinin yanında spor odası ve dünyadaki kütüphanelere ulaşılabilecek dijital kütüphane bulunuyor. Yurt bölümünde konaklama, 3 ila 5 kişilik odalarda sağlanıyor.

İslami İlimler Külliyesi eğiticisi Ayşenur Okur, kız öğrenciler için bir ilim merkezi olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Külliyemiz, İstanbul'daki birçok üniversiteye yakın konumda. Tıptan hukuka, iletişim fakültelerine kadar tüm alanlardan başvuru kabul ediyoruz. Eğitimlerimizin nihayetinde halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almalarını sağlayacağız. Sertifikasyon sonucunda da öğrencilerimiz hem uğraştıkları sanat dalında hem de diğer konularda alanında yetkin bir kişiliğe sahip olacak."

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