İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız

Önce İnsan; Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Canan Songür, bitmekte olan ramazan ayı ve bayram öncesi TIMETURK'e yaptığı açıklamada hizmetlerinin sadece bu ayla sınırlı kalmayacağını, yurt içi ve yurt dışı ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek ve onlara yardım eli uzatabilmek için hizmetlerinin aksamadan devam edeceğini kaydetti.

YETİM VE KİMSESİZLERİN DAİMA YANINDAYIZ

Açlık, sefalet, kuraklık ve savaş gibi nedenlerle dünyanın değişik bölgelerinde mağdur durumda bulunan insanlara “yanlarında olduklarını” hissettirmek için canhıraş bir mücadele verdiklerini söyleyen Songür, dernek olarak hiçbir sınıf, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmediklerini hatırlattı.

Ramazan ayı boyunca koronavirüs pandemisine rağmen Suriye, İdlib çadır kentinde yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara ulaşarak ihtiyaçlarını temin ettiklerini, oradaki mutfaklarda hazırladıkları sıcak iftar yemeklerini ise paketleyerek servis ettiklerini söyleyen Songür,” Bayram öncesi Suriye'deki yetimhanelerde kalan kimsesiz çocuklara bayram kıyafeti ve ayakkabı hediye ederek bir nebze de olsa bayrama sevinçle girmelerine vesile olabilmek bizim için çok önemliydi” dedi.

İHTİYACIN OLDUĞU HER YERDE OLMAK ÖNEMLİ

Sadece bu bölgelerde değil ihtiyacın olduğu tüm bölgelerde hizmet ağlarını genişletmekte kararlı olduklarını yineleyen Songür sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt içi öncelikli olmak üzere bu ramazanda İdlib'deki güvenli bölgede yetim çocuk ve eşi engelli annelere ulaşmaya gayret gösterdik. Türkiye'deki ekibimiz ekmek, pide ve talebe bağlı olarak Kur'an-ı Kerim öncelikli koliler dağıtarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı başardılar. Tanzanya'nın köylerine kadar bu yardımları ulaştırabilmek bizim için çok önemliydi. Pandemiden kaynaklı toplu iftarlar verilemese de evlerine biz bu hizmeti götürdük. Bayram yaklaşırken çocukları sevindirmemiz de bizim için motive kaynağı oldu. Gönül ister ki; elbette bu yardım eli sadece bu bölgelerde sınırlı kalmasın. Afrika'nın diğer ülkelerine de ulaşmayı imkanlarımız dahilinde arzu etmekteyiz"

GÖNÜLLÜ SAHA EKİPLERİ İŞ BAŞINDA

Hayırseverlerin kendilerine ulaştırdıkları zekat ve fitreleri ihtiyaç sahiplerine ilettiklerini, kendilerine yönelik güvenin tesisi açısından yaptıkları hizmetleri videolu kayıtlarla yardımseverlere ulaştırdıklarını da belirten Songür sözlerini şöyle tamamladı:

”Bu zamana dek Suriye'de 1500, Afrika'da 800 kadar kişiye iftar verirken aylık 3 bin kadar ekmek ve pide dağıtımına vesile olduk. Bayram sonrasında Afrika ülkelerinde su kuyusu açma ve mescit yapımına da ön ayak olmak niyetindeyiz. O bölgelerde diğer gönüllü sivil toplum kuruluşlarıyla irtibat halindeyiz. Yine ülkemizde yetimhanelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler kurumsal ve gönüllü saha çalışanları olarak halkımızın yardım ve hayır işlerinde sadece birer yardım köprüsü görevi görmekteyiz”