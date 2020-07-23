İhtiyaç kredisi çekip altın alanlar üzülebilir

Buğra Kardan

Gerek pandemi döneminde gerekse yeni normalde prim yapan güvenli liman altına rağbet yoğun. İlk 6-7 ayda rekora yürüyen ve yatırımcısını mutlu eden altına ilginin daha da artacağı öngörülüyor.

Yatırım stratejistleri, gram altında ibrenin yukarı yönlü olduğunu belirterek, “Ancak yatırımcıların tedbirli olmalarında, hemen karar vermemelerinde, panik alımları yapmamalarında fayda var” diyorlar.

Altında sert iniş çıkışlarla karşı karşıya kalma ihtimali var. Bunu rakamlar da net bir şekilde ortaya koyuyor. Nitekim 2020 başında bin 500 dolar seviyelerinde olan ons altın şu anda bin 800 dolarlardan satışa sunuluyor. Gram altın ise 290 liradan 400 liraya çıkmış durumda.

Altına olan teveccühte spekülatörlerin alım yönünde öneriler sunmalarının payı büyük. Önerilere kulak veren vatandaşlar, birikimlerini altına yönlendiriyorlar. Bu hamleyle kâr etmeyi planlıyorlar. Birikimleri olmayanlar ise çareyi tüketici kredisi çekip altına yatırmakta buluyorlar. Piyasa analistleri, vatandaşları dikkatli olmaya ve riske girmemeye davet ediyorlar. Aynı analistler, altın fiyatlarında gerileme görülmesi halinde kredi faizinin ödenmesinde güçlük çekileceğine işret ediyorlar.

Manipülatörlere itibar edilmesin

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede kredi çekip altın ya da döviz almanın 2-3 yılın modası olduğunu dile getirdi. Rahip Bronson olayının ardından ekonomiyi hedef alan manipülatörlerin devreye girdiklerini hatırlatan Memiş, “O dönem ne olduğunu bittiğini anımsıyoruz. Art niyetliler, altının gram fiyatının 5 lira, doların ise 10-11 lira olacağını iddia ettiler. Esasında bunlara itibar edilmemeliydi. Ama itibar edildi, ediliyor. Ne yazık ki kredi kullanıp altın alımı yapan çok” dedi.

Aman dikkat

Kredi çekip altına yatıranların yanlış adım attıklarını anlatan Memiş, “Tedbirli olmak gerekiyor. Bu fiyatlamalar suni. Corona virüsüne (Covid-19) karşı aşı bulunursa, gram fiyatı da 350 liraya inerse ne olacak? Ne olacak, yatırımcı zarar edecek. Birincisi altını eriyecek, ikincisi faiz ödeyecek” şeklinde konuştu.

Altın fiyatlarına da değinen Memiş, şunları söyledi: “İlk 6-7 ayda çok önemli gelişmeler yaşandı. Gram altın 291 liradan 401 liraya kadar yükseldi. Covid-19 nedeniyle hükümetlerin, merkez bankalarının düşük faiz politikaları uygulamaları ve varlık alımlarına gitmeleri güvenli liman altına yönelimi arttırdı. Panik alımları da işin tuzu biberi oldu. Ons altın rekora yürüdü. Gram altın da buradan aldığı destekle yüzde 38 değer kazandı. Altın değerinden fazla getiri sağladı. Ama şu muhakkak ki bundan sonraki kıymet artışları suni olacaktır.”

Haftabaşında 400 liranın üzerine çıkan gram altın fiyatları üst üste rekorlar kırdı. Gram altın 410 lira seviyesi ile tüm zamanların en yüksek noktasına ulaşırken altının ons fiyatı da 1.860 doları aşarak 1.920 dolardaki tarihi seviyelere göz kırptı. Ancak küresel piyasalardaki karışık seyrin kısa vadede altını da etkilemesi bekleniyor.