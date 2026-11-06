İhsaniye'de öldürülen öğretmen Ayşe Sena Demir'in annesi: 'Köy okulunda çok mutluydu'

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki saldırıda hayatını kaybeden Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir'in annesi Hayrunissa Demir, olayı televizyondan öğrendiğini söyledi. Antalya'da yaşayan anne, ekranda İhsaniye'deki olayla ilgili altyazı geçtiği sırada telefonunun çaldığını, arayanın okul müdürü olduğunu anlattı.

Demir, müdürün kendisine "Yok, ufak bir kazaya karıştı Sena öğretmen" dediğini, televizyonda bir öldürme vakası gördüğünü söylediğinde ise "Hayır onunla ilgisi yok" yanıtını aldığını aktardı. Anne o anları "Benim içime ateş düştü. İlk inandım, sonra işin rengini anladım" sözleriyle anlattı.

15 yıllık öğretmen köy okulunda çok mutluydu

Kızının 15 yıllık öğretmen olduğunu söyleyen Demir, "Dönem birincisi olarak Hacettepe'yi bitirmişti. Köy okulunda çok mutluydu" dedi. Anne, uzman öğretmen olan kızının köy çocuklarına sürekli deneyler yaptığını, derslerine hazırlanarak girdiğini ve kendisine "Anne sakın ders esnasında arama, ne olursa olsun" dediğini aktardı.

Pandemi döneminde yolculuk nedeniyle giremediği 3-4 dersin ücreti yattığında kızının telefon açıp "Anneciğim bunu sen al, ihtiyaç sahiplerine ver, ben haram para sokmam" dediğini anlatan Demir, geçen yıl öğretmenlikten ayrıldığını, özel eğitim gerektiren çocuklara fahri ders verme amacını kızının anısına sürdüreceğini söyledi.

Anne, saldırganın araçtaki diğer öğretmeni indirdiğini, kızının ise aracı sürüp gidebilecekken muhtemelen arkadaşını bırakmamak için durduğunu düşündüğünü dile getirdi. Demir'in aktarımına göre kızı hastaneye ulaştığında hayattaydı; ameliyat sırasında kan kaybından hayatını kaybetti. Anne, "Onun öldüğünü hiç düşünmüyorum" dedi.

Aydoğmuş çifti köye 1 kilometre kala saldırıya uğradı

Şüpheli Arif Sefa Özdemir'in Kıyır köyünde öldürdüğü Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile Satı Aydoğmuş'un (68) İzmir'de yaşadığı ve yaz aylarını memleketlerinde geçirdiği öğrenildi. Afyonkarahisar'a pazar alışverişine giden çift, dönüş yolunda köylerine yaklaşık 1 kilometre kala saldırıya uğradı. 2 gün sonra İzmir'e dönmeyi planlayan çiftin 2 oğlu, 1 kızı ve 8 torunu bulunuyor. Aydoğmuş çifti için öğle namazında cenaze töreni düzenlenecek.

Kıyır Köyü Muhtarı Lütfi Yaşar, olayın yaşandığı gün evindeyken gelen bir telefonla yol üzerinde beyaz bir araç ve önünde hareketsiz yatan bir kadınla bir erkek olduğunu öğrendiğini anlattı. Yaşar, "Olay yerine gittiğimde yolun ortasında beyaz bir minibüs ve aracın ön tarafında iki kişinin cansız bedeni vardı" dedi. Muhtar, önce yabancı olduklarını düşündüklerini, sonra hayatını kaybedenlerin köylüleri Aydoğmuş çifti olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Yaşar, edindikleri bilgilere göre saldırganın kendi aracıyla bölgeye gelip çifti öldürdükten sonra araçlarını gasbederek uzaklaştığını, kendi aracını ise kapıları açık şekilde yol üzerinde bıraktığını aktardı. Muhtarın anlatımına göre saldırgan, yaklaşık 500-600 metre ileride Olukpınar köyünden gelen İsmail Şen'i de öldürüp yoluna devam etti. Yaşar, olay yerine ulaştıklarında yolu trafiğe kapatıp jandarmaya haber verdiklerini söyledi.

Çiftin mütevazı, kimseye zararı olmayan insanlar olduğunu anlatan muhtar, herhangi biriyle husumetleri ya da alacak verecek meseleleri olduğunu düşünmediğini, saldırganla daha önce karşılaştıklarını bile sanmadığını belirtti. Yaşar, çiftin olay günü Afyonkarahisar'da yaşayan kayınbiraderlerini ziyaret edip alışverişlerini yaptıktan sonra köye dönmek üzere yola çıktığını anlattı.

Şüphelinin aracı 17 Mart'ta saldırıya uğramış

Şüpheli Arif Sefa Özdemir'in Afyonkarahisar kent merkezi Hasan Karaağaç Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde duran 03 ADR 900 plakalı otomobilinin, 17 Mart'ta geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradığı belirlendi. Olayın ardından polise başvuran Özdemir'in, aracının perte çıkarıldığını beyan ettiği ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

İhsaniye'ye bağlı Bozhüyük köyünde yaşayan Özdemir'in geçimini çiftçilikle sağladığı, 2021'de evlenip 3 yıl sonra boşandığı ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi. Eski eşi ile çocuklarının başka bir yere götürüldüğü kaydedildi. Şüphelinin evinin önünde jandarmanın güvenlik önlemi aldığı görüldü.