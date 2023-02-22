İhsan Şenocak'tan Müslümanlara çağrı

İlahiyatçı İhsan Şenocak, depremin ardından Müslümanlara Allah'tan umutlarını kesmeme çağrısında bulundu.

"Şehirler yıkılsa da Allah'tan umudunu kesme!" diyen Şenocak, "Ateşin içinde Hz. İbrahim’i, balığın karnında Hz. Yunus’u (as) koruyan Allah (cc), tarihte çok defa yıkılıp yapılan Anadolu'yu, yeniden ayağa kaldırmaya kadirdir." ifadelerini kullandı.

Şenocak, tweetinin devamında şunları kaydetti:

"Şartlar çok ağır olsa da umudunu kaybetme! Umudunu yitirirsen her şeyi yitirirsin!"