İhsan Şenocak'tan kritik 'Ayasofya' iddiası! Müzeden sonra bakın neye çevrilecekti
İlahiyatçı İhsan Şenocak, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından çarpıcı bir mesaj paylaştı.
İslam aleminin hasreti sona erdi. Ayasofya, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla cami olarak ibadete açıldı.
Gelişmelerin üzerine İlahiyatçı İhsan Şenocak kritik ifadeler kullandı.
Şenocak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Müzeye çevrilen Ayasofya, ikinci adımda Kilise yapılacaktı. Bunun için Anadolu'da yoğun bir misyonerlik çalışması yapıldı. Batı övüldü, İslam aşağılandı. Anadolu ruh planında büyük bir savaş verdi. Ayasofya'nın cami olarak açılması Kilise ve taraftarlarının hezimeti, İslam'ın zaferidir."