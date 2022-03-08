İhsan Şenocak'tan 'Kadınlar Günü' mesajı!

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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin bir mesaj paylaştı.

Batı'nın kadınları bir şehvet aracı olarak kullandığını belirten Dr. Şenocak, "8 Mart Kadınlar Günüymüş. Meyhanede çalışan, otellerde şehvet vasıtası yapılan, fuhuş albümü medyada boy boy resimleri basılan kadınların günü(!)" dedi.

Zor soru!

İhsan Şenocak, mesajına şöyle devam etti:

İş yerindeki kadınlara tebessüm etmekten yüzü yamulan eşi tarafından sürekli aşağılanan kadınlar için de bir gün var mı? Batı'nın uydurduğu bütün günler yalan.