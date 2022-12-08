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Gündem İhsan Şenocak'tan iftiracı yobazlara çok sert tepki! "6 yaşında kızını evlendiren babanın 21 yaşında bekar kızı olur mu?"
Gündem

İhsan Şenocak'tan iftiracı yobazlara çok sert tepki! "6 yaşında kızını evlendiren babanın 21 yaşında bekar kızı olur mu?"

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken evlendirdiği iftirasını atanlara ateş püskürdü.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 16:28:00 - 2022-12-08 16:31:24
İhsan Şenocak'tan iftiracı yobazlara çok sert tepki! "6 yaşında kızını evlendiren babanın 21 yaşında bekar kızı olur mu?"

 Yeniakit.com.tr 

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızına, 6 yaşında imam nikahı kıydırdığı iftirası, İslam düşmanlarını ayağa kaldırdı.

"Kahrolsun şeriat" sözleri ile Allah'ın dinine savaş açan çevrelere bir tepki de Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan geldi.

"İslam düşmanları bir hocanın aldattıkları kızı üzerinden İslamla savaşıyor." diyen Dr. Şenocak, Gümüşel'in 21 yaşında bekar kızı olduğuna dikkat çekerek, çirkin iftirayı şu ifadelerle ortaya koydu:

Hatim programındaki resmi, gelinlik fotoğrafı diye veren yobazlar! Kızını 6 yaşında evlendirdiğini iddia ettiğiniz babanın diğer kızı 22 yaşında bekar olur mu?

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