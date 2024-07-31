  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İhsan Şenocak'tan Heniyye mesajı!
Gündem

İhsan Şenocak'tan Heniyye mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-07-31 09:20:00 -
İhsan Şenocak'tan Heniyye mesajı!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hamas lideri İsmail Heniyye'nin şehadetine ilişkin mesaj paylaştı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Heniyye'nin vefatı İslam alemini yasa boğdu.

Heniyye ile 7 Ekim'den sonra birçok defa bir araya gelen Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Dr. Şenocak mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gayemiz Allah’ın rızası, liderimiz Hz Muhammed (sav), anayasamız Kur’an, yolumuz Cihad, en büyük arzumuz ise Allah yolunda şehadet diyen mücahitlerin lideri İsmail Heniye İran’da şehit edildi. Kumandan! Şehadetin mübarek olsun! Maskeli ve maskesiz katillere lanet olsun!"


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son dakika! Hamas lideri Heniyye şehit oldu
Son dakika! Hamas lideri Heniyye şehit oldu

Gündem

Son dakika! Hamas lideri Heniyye şehit oldu

Hamas lideri Heniyye'nin şehit olmadan önce Tahran'da çekilen son fotoğrafları
Hamas lideri Heniyye'nin şehit olmadan önce Tahran'da çekilen son fotoğrafları

Gündem

Hamas lideri Heniyye'nin şehit olmadan önce Tahran'da çekilen son fotoğrafları

İran Filistin liderine sahip çıkamadı! Heniyye Tahran’da şehid edildi… İsmail Heniye kimdir?
İran Filistin liderine sahip çıkamadı! Heniyye Tahran’da şehid edildi… İsmail Heniye kimdir?

Gündem

İran Filistin liderine sahip çıkamadı! Heniyye Tahran’da şehid edildi… İsmail Heniye kimdir?

Katil İsrail ordusu Heniyye'ye yönelik suikaste böyle cevap verdi!
Katil İsrail ordusu Heniyye'ye yönelik suikaste böyle cevap verdi!

Gündem

Katil İsrail ordusu Heniyye'ye yönelik suikaste böyle cevap verdi!

Beyaz Saray’dan Heniyye açıklaması
Beyaz Saray’dan Heniyye açıklaması

Gündem

Beyaz Saray’dan Heniyye açıklaması

Heniyye 3 oğlu ile 4 torununun şehit haberini böyle almıştı!
Heniyye 3 oğlu ile 4 torununun şehit haberini böyle almıştı!

Gündem

Heniyye 3 oğlu ile 4 torununun şehit haberini böyle almıştı!

Son dakika! Türkiye'den Heniyye suikastine ilişkin ilk açıklama
Son dakika! Türkiye'den Heniyye suikastine ilişkin ilk açıklama

Gündem

Son dakika! Türkiye'den Heniyye suikastine ilişkin ilk açıklama

Son dakika! Mahmud Abbas'tan Heniyye'ye suikaste ilişkin açıklama
Son dakika! Mahmud Abbas'tan Heniyye'ye suikaste ilişkin açıklama

Gündem

Son dakika! Mahmud Abbas'tan Heniyye'ye suikaste ilişkin açıklama

İsrail'in iti kuduz gibi saldırdı! Heniyye'nin şehadeti sonrası alçak paylaşım
İsrail'in iti kuduz gibi saldırdı! Heniyye'nin şehadeti sonrası alçak paylaşım

Gündem

İsrail'in iti kuduz gibi saldırdı! Heniyye'nin şehadeti sonrası alçak paylaşım

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Heniyye için taziye mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Heniyye için taziye mesajı

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Heniyye için taziye mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

Amin. Elimin, ayağımın takadı kesildi..

Vay vay

Bu zulmü durduracak bir Müslüman ülke yok mu.... Ne bekliyorlar islam ülkelerinin liderleri...Gazzede filistinli kalmayacak....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23