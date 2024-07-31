İhsan Şenocak'tan Heniyye mesajı!

İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Heniyye'nin vefatı İslam alemini yasa boğdu.

Heniyye ile 7 Ekim'den sonra birçok defa bir araya gelen Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Dr. Şenocak mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gayemiz Allah’ın rızası, liderimiz Hz Muhammed (sav), anayasamız Kur’an, yolumuz Cihad, en büyük arzumuz ise Allah yolunda şehadet diyen mücahitlerin lideri İsmail Heniye İran’da şehit edildi. Kumandan! Şehadetin mübarek olsun! Maskeli ve maskesiz katillere lanet olsun!"



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