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Gündem İhsan Şenocak'tan Faruk Beşer mesajı
Gündem

İhsan Şenocak'tan Faruk Beşer mesajı

Yeniakit Publisher
2024-01-14 22:17:00 -
İhsan Şenocak'tan Faruk Beşer mesajı

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, hayatını kaybeden ilahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'nin önde gelen ilahiyatçılarından Prof. Dr. Faruk Beşer, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.

Beşer'in cenazesi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bugün toprağa verildi.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, sosyal medya hesabından Beşer için taziye mesajı yayınladı. Şenocak, paylaşımında, "İslam hukukçusu ve akademisyen Faruk Beşer de Hakk’a yürüdü. Allah Taala rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine Rabbimden sabr- ı cemil niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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