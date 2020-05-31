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İhsan Şenocak'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Fatih Sultan Mehmet Han'ın heykelini dikeceklerini açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, İlahiyatçı İhsan Şenocak'tan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 00:32:00 -
İhsan Şenocak'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Tek icraati heykel yapmak olan CHP, yine şaşırtmadı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın heykelini dikeceklerini açıkladı.

İmamoğlu'na bir tepki de İlahiyatçı İhsan Şenocak'tan geldi.

Şenocak, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"İslam'a davete putlara 'hayır' diyerek başlayan, Mekke'yi fethedince ilk olarak putları kıran bir Peygamberin (sav) müjdelediği kumandan olabilmek için geceleri gözlerine uyku girmeyen Fatih'in heykelini dikmekten ona ve davasına daha büyük bir hakaret olur mu?! Kime yar oldun İstanbul?"

İşte o tweet:

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