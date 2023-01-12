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Gündem İhsan Şenocak'tan Doğu Türkistan mesajı: Çin'i destekleyen alim değil gafildir!
Gündem

İhsan Şenocak'tan Doğu Türkistan mesajı: Çin'i destekleyen alim değil gafildir!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Doğu Türkistan’daki Çin zulmüne ilişkin Müslümanlara önemli uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 17:08:00 - 2023-01-12 18:03:00
İhsan Şenocak'tan Doğu Türkistan mesajı: Çin'i destekleyen alim değil gafildir!

 Yeniakit.com.tr 

Çin Devleti, Doğu Türkistan’daki zulmünü dünyanın gözü önünde sürdürürken, İslam dünyası da Çin’e karşı sessizliğine devam ediyor.

Çin zulmüne yönelik Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Müslümanlara önemli uyarılarda bulundu.

“Bin yıllık İslam cephesi Doğu Türkistan’da kız kardeşlerimiz zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Camiler yıkılıyor, gençler katlediliyor, Kur’an-ı Kerim yakılıyor.” diyerek Uygurlulara yönelik zulmü anlatan Dr. Şenocak, “Doğu Türkistan’da soykırım var.” tespitinde bulundu.

Çin’i destekleyen Müslümanların gafil olduğunu belirten Dr. İhsan Şenocak, şöyle devam etti:

Bu halde de Çin’e destek mesajı yayınlayanlar alim değil, ümmete ihanet eden gafillerdir.

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