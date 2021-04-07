İhsan Şenocak’tan Doğu Türkistan açıklaması: Çin mallarını boykot etmezsek...

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Çin’in Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan Doğu Türkistan açıklaması gün içinde yoğun tepkilere neden olmuştu. İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu İhsan Şenocak’tan ise dikkat çeken bir Doğu Türkistan çıkışı geldi.

“Çin’in mallarını boykot etmezsek hem Türkistan ikinci Endülüs olur hem de yeni bir istila dalgasının önü açılır”

İhsan Şenocak Twitter hesabından yaptığı açıklamada:

“Doğu Türkistan'da ezanı susturan, ümmetin kızlarını zorla küffar ile evlendiren, anne kucağından aldığı çocukları Dinsiz bir ideolocyaya göre yetiştiren Çin'in mallarını boykot etmezsek hem Türkistan ikinci Endülüs olur hem de yeni bir istila dalgasının önü açılır.

Dünyada insan için anne kucağından daha şefkatli bir sığınak yoktur. Allah'a(cc) isyana çağırmadıkları müddetçe anne-babaya itaat şarttır. Mümin bir evlat için ebeveynin rızası cennet anahtarı gibidir.” ifadelerine yer verdi.