İhsan Şenocak'tan Anadolu Fest uyarısı! 'Eskişehir, Valinle iftihar et'

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Eskişehir'de yapılması planlanan Anadolu Fest'e ilişkin uyarılarda bulundu.

Dr. Şenocak, "Gençlerin alkole ve uyuşturucuya alıştırıldığı, doğum kontrolü haplarının dağıtıldığı, ahlaksızlığın her çeşidinin alenen işlendiği bir ameliye festival değil, bu millete kurulan büyük tuzaktır." dedi.

'Eskişehir, Valinle iftihar et!'

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın Anadolu Fest'e ilişkin adımını değerlendiren Dr. Şenocak, Eskişehirlilere şöyle seslendi:

Eskişehir’de daha önce yapılan 'festival'le alakalı resimleri görünce irkildim. Bu yıl da planlanan rezaleti Vali Erol Ayyıldız iptal etti. Şer cephesinin karşısında duran bu vali kim diye haberlere baktım? Milleti için seferber olan bir kahraman gördüm! Eskişehir, Valinle iftihar et!