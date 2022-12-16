İhsan Şenocak ve talebelerinden Efendimiz'e (sav) hakaret eden Kutay'a çok sert tepki!
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Birgün yazarı Uğur Kutay'ın Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) yönelik dinsizce sözleri, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak ve talebeleri tarafından protesto edildi.
Yeniakit.com.tr
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak ve talebeleri, Peygamber Efendimiz'e (sav) dinsizce hakaret eden Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Birgün yazarı Uğur Kutay'a sert sözlerle eleştiride bulundu.
Dr. Şenocak öncülüğünde basın açıklaması düzenleyen grup, Kutay'a şöyle seslendi:
Ey tescilli kafir. Zerre kadar haysiyetin varsa şehrimiz İstanbul'u terk et.