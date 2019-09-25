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İhsan Şenocak o davayı kazandı

İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi'nin (İFAM) kurucu başkanı İhsan Şenocak, kendisine iftira attığı iddiasıyla gazeteci Fatih Altaylı’ya açtığı davayı kazandı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 08:38
İhsan Şenocak o davayı kazandı

Sezai Erhan  yeniakit.com.tr  Şenocak, gazeteci Fatih Altaylı’nın 2018 yılında yazdığı köşe yazısında kendisine iftira attığını iddia ederek Altaylı’ya dava açmıştı. Söz konusu dava ile ilgili mahkeme tarafından karar açıklandı.

10 bin TL tazminat ödeyecek

İstanbul 20.Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme heyeti, gazeteci Fatih Altaylı’nın Şenocak’a 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. İhsan Şenocak’ın avukatı Rıdvan Kılıç, “Müvekkilim İhsan Şenocak adına Fatih Altaylı ve Habertürk Gazetesi'ne karşı açmış olduğumuz davada "Fatih Altaylı'nın 2018'de yayınladığı bir köşe yazısında Şenocak'a attığı iftira ve kullandığı edep dışı ifadeler sebebiyle" 10 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmiştir” dedi.

Tazminatla ekmek dağıtılacak

İhsan Şenocak ise, “28 Şubatta Müslüman kızlara ağır hakarette bulunan Fatih Altaylı'nın iftiralarından kazandığım 10 bin liralık tazminatın yarısını "İslam Örtüsü" almaları için İmam Hatip ve Medreselerde okuyan İslam'ın kızlarına diğer yarısını da İdlip'te ekmek dağıtması için İHH'ya göndereceğim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 08:38
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • MehmetMehmet25 dk önce
    Sayın İhsan Hocam, Başarılarınızın devamını diler, yüksek şevk ve mücahede ruhu ile daha uzun yıllar hayır, afiyet ve suhuletle ümmet için mübarek terler dökebilmenizi Allah'tan niyaz ederim.
  • şenay doğanşenay doğan27 dk önce
    yıl 2003tü fetocu birine benim gittiğim yolda kazandığım hayırlar sevdiklerimindir sizin gittiğiniz yolda zarar herkesindir demiştim ben rabbimin rahmetine ve peygamberime ulaşmaya çalışırken onlar herşeyimi kendi yollarında herkese ve herşeye zarar vermek için kullandılar maksat zarar vermek değildi elbette fayda sağlamaktı ama fasıkın fayda niyetiyle yaptığı da zarar olarak çıkar meydana allahın imtihanı gereği çok başarılıydılar beni iliklerime zerrelerime kadar esir etmişlerdi allah da yol vermişti onlara iftiradan çok daha ağır bir zulümdü bu ben davamı allah katında açtım benim rabbimi ve peygamberimi kovanların kapısına varmadım allah kapısında dilendim bir de baktım ki benden çalınanlar bana bir bir geri dönüyor hem de en sevdiğim hal ve minval üzere yarim peygamberim Muhammed mustafanın vesilesi allahın ordusunun ona yardım ve desteği ile allaha emanet ol ya habiballah
  • BilalBilal30 dk önce
    Laikleri memnun etmek için Reisin aforoz ettiği hocalardandır kendisi. Reis bile karşı çıkıyorsa Altaylı hayli hayli kötüler.
  • ELVAN ÇALELVAN ÇAL34 dk önce
    ELHAMDÜLİLLAH...HAK GELDİ BATIL KÖPÜK GİBİ SÖNÜP GİTTİ
  • ORHAN İNANORHAN İNAN37 dk önce
    ŞENOCAK İLGİ İLE TAKİP ETTİĞİMİZ,EHLİ SÜNNET YOLUNUN MÜMTAZ ŞAHSİYETLERİNDEN BİRİDİR..KENDİSİNE YAPILAN SALDIRILARI KINIYORUM..BU İNSANLAR DİĞERLERİNİN FAYDASINI İSTEMEKTEN BAŞKA BİR AMAÇ TAŞIMAZLAR..NASİPLENENLERE NE MUTLU..

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