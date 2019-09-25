İhsan Şenocak o davayı kazandı

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Şenocak, gazeteci Fatih Altaylı’nın 2018 yılında yazdığı köşe yazısında kendisine iftira attığını iddia ederek Altaylı’ya dava açmıştı. Söz konusu dava ile ilgili mahkeme tarafından karar açıklandı.

10 bin TL tazminat ödeyecek

İstanbul 20.Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme heyeti, gazeteci Fatih Altaylı’nın Şenocak’a 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. İhsan Şenocak’ın avukatı Rıdvan Kılıç, “Müvekkilim İhsan Şenocak adına Fatih Altaylı ve Habertürk Gazetesi'ne karşı açmış olduğumuz davada "Fatih Altaylı'nın 2018'de yayınladığı bir köşe yazısında Şenocak'a attığı iftira ve kullandığı edep dışı ifadeler sebebiyle" 10 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmiştir” dedi.

Tazminatla ekmek dağıtılacak

İhsan Şenocak ise, “28 Şubatta Müslüman kızlara ağır hakarette bulunan Fatih Altaylı'nın iftiralarından kazandığım 10 bin liralık tazminatın yarısını "İslam Örtüsü" almaları için İmam Hatip ve Medreselerde okuyan İslam'ın kızlarına diğer yarısını da İdlip'te ekmek dağıtması için İHH'ya göndereceğim” ifadelerini kullandı.