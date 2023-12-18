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Gündem İhsan Şenocak Hoca'dan Şeyh Said açıklaması! Üstad Necip Fazıl'ın kitabıyla anlattı
Gündem

İhsan Şenocak Hoca'dan Şeyh Said açıklaması! Üstad Necip Fazıl'ın kitabıyla anlattı

Yeniakit Publisher
2023-12-18 18:58:00 - 2023-12-18 18:59:18
İhsan Şenocak Hoca'dan Şeyh Said açıklaması! Üstad Necip Fazıl'ın kitabıyla anlattı

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Şeyh Said, davası İslam olan bir şehid-i muazzezdir" dedi.

Dr. Şenocak, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Şeyh Said'i anlattı.

Dr. İhsan Şenocak mesajında üstad Necip Fazıl'ın "Son devrin din mazlumları" kitabından örnekler vererek şu ifadeleri kullandı:

Nakşibendi Meşayıhından olan Taha Hakkari Hazretleri Devlet-i Aliyye’ye o derece bağlıydı ki Şia’yı bırakıp Ehl-i Sünnet olan İran Şahı’nın kendisine hediye ettiği köyü Osmanlı Sultanı darılır diye kabul etmemişti. Nakşibendi meşayıhı her durum ve şartta devlet-i aliyyeye bağlılıklarını sürdürmüş, Irak’ın kuzeyinde isyanların önüne geçerek adeta Osmanlı Devleti’nin ömrünü uzatmışlardı. Tarihi mevzuları hak ve batıl ikileminde ele alan Üstad Necip Fazıl’ın Son Devrin Din Mazlumları’nda beyan ettiği gibi Nakşibendi Meşayıhından olan Şeyh Said de Devlet-i aliyyeye dolayısıyla İslam ümmet yapsına bağlı bir alimdi. Asla İngilizlerin adamı değildi. Kürtçülük diye de bir davası olmamıştır. O bir şehid-i muazzezdir.

İhsan Şenocak mesajına, Son devrin din mazlumları kitabının ilgili sayfalarını da ekledi:
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